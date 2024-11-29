По мнению депутата, главный вопрос - в целесообразности.

Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко оценил возможности Сил обороны Украины пойти в наступление, передает 24 канал.

Как отметил нардеп, ВСУ "всегда" могут пойти в наступление.

"Можно и малыми силами пойти в наступление. К примеру, собрав по одной роте с каждого направления. Наступление - это сосредоточение определенного количества сил и средств на одном направлении. Ты видишь, что противник слабый, создаешь там преимущество в силах и средствах и просто прорываешься.

Видео дня

По его мнению, главный вопрос - в целесообразности, это не должно быть "наступление ради наступления".

Новое контрнаступление ВСУ - что известно

На днях военный и блогер Кирилл Сазонов заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ:

"Позиция Александра Сырского: должны остановить противника. Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Должны и будем. Где и кто - увидите".

Как заявил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев, для того, чтобы Силы обороны Украины перешли в контрнаступление, необходимо мобилизовать до двух миллионов человек.

Вас также могут заинтересовать новости: