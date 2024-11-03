По словам военного эксперта, россияне пытаются использовать хорошие погодные условия, ведь с наступлением зимы проводить наступление станет невозможно.

Российские оккупанты сейчас проводят самое большое наступление на фронте с начала полномасштабной войны, если сравнивать с февралем 2022 года, то численность их сил увеличилась в три раза, заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В то же время военный эксперт Роман Свитан отметил, что армия РФ пытается закончить свою наступательную операцию до начала зимы. Об этом он сказал в комментарии для 24 канала.

По словам полковника запаса ВСУ, украинская зима напоминает осень, которая длится до весны и имеет такие погодные условия, при которых нельзя провести наступательные операции.

Свитан отметил, что таким образом оккупанты пытаются использовать последние сухие недели, чтобы захватить как можно больше украинской территории. После чего РФ планирует попытаться остановить боевые действия, поскольку понимает, что даже при выполнении боевых задач, будет в худших условиях, чем ВСУ зимой.

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"Около 600 тысяч российских войск сейчас находятся на нашей территории. Даже в начале полномасштабного вторжения в 2022 году их было не более 200 тысяч. Эта группировка еще и наступает на меньшей территории. Заходили на ширину 2500 километров линии боевого соприкосновения. Сейчас она составляет примерно 1000 километров", - отметил эксперт.

Также летчик-инструктор прокомментировал ситуацию в Курской области. По его словам, на этом направлении россияне сейчас собираются на левом фланге Сил обороны Украины. В то же время украинские войска продолжают выполнять те задачи, которые были поставлены во время наступления на этой территории.

Свитан добавил, что сейчас на Курщине продолжается движение, оккупанты находятся в полуокружении, "в оперативном географическом котле", ведь с тыла захватчиков закрывает река Сейм, поэтому "при хороших условиях они могут быть сброшены в нее".

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Ранее майор Виталий Миловидов заявил, что ситуация на Покровском направлении пока остается сложной. По его словам, численность вражеских групп не уменьшается, ведь враг подготовил большое количество резервов, привлекая их одновременно с нескольких направлений.

В то же время военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что ситуация на фронте является сложной, однако не стоит говорить и считать, что фронт посыпался. Он отметил, что украинские военные во время своего отступления наносят огромные потери армии РФ.

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