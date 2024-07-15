Эксперт подчеркнул, что в случае формирования такой группировки с украинской стороны будет планироваться удар.

Военный аналитик Павел Нарожный заявил, для того, чтобы армия РФ смогла наступать на Сумщине, ей нужно 70 тысяч бойцов. По его словам, такое количество людей невозможно скрыть на границе.

"Представьте себе население двух районных центров, которые прячутся в 10 селах друг от друга, поэтому это нереально. С ними (оккупантами - УНИАН) будет большое количество техники, для них будет подвозиться топливо, еда, то есть большое количество передвижений, поэтому со спутника, например, это будет видно сразу", - объяснил эксперт в эфире "Киев24".

По словам Нарожного, в случае того, если такая группировка где-то будет сформирована на одном из участков фронта, то в этот момент могут начать планировать удар именно по этим войскам.

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"Это будет делаться для того, чтобы условно предотвратить наступление на Сумщине, Черниговщине или Харьковщине. Я более чем уверен, что нам такое разрешение дадут и мы сможем ударить по этой группировке", - подчеркнул аналитик.

Наступление врага на Сумскую область - что известно

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что может быть риск обострения атаки РФ с северных границ. Он отметил, что атака россиян с севера уже продолжается и есть тенденция на обострение, поэтому проблему игнорировать нельзя.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что заявление Кирилла Буданова о наступлении РФ с севера не так поняли.

"Я позвонил после этого заявления генералу Буданову, и он сказал, что немного не так его поняли. То есть, мы понимаем, что наступления могут быть", - объяснил глава государства.

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