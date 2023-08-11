Украинские воины должны нанести наступающим подразделениям оккупационных войск максимальное поражение.

Российские оккупанты уже почти полгода планируют идти в атаку на Купянском направлении, однако их штрумы не принесли желаемых для врага результатов. Украинские военные подготовили там серьезные оборонительные рубежи, а сил и средств там пока достаточно для того, чтобы удерживать войска противника в режиме обороны.

Такое мнение высказал в эфире "24 канала" военный эксперт, военный летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он отметил, что активная оборона украинских войск предусматривает продвижение противника вперед на некоторых направлениях, уничтожение вражеских сил и возвращение их назад. В частности, на Купянском направлении задача защитников состоит в том, чтобы нанести наступающим подразделениям оккупационных войск максимальное поражение.

"В конце января враг начал сбор сил и средств и пытался наступать, однако полгода не удавалось, пока не подошли военно-десантные силы, морская пехота и не подтянули танки. Теперь будут пытаться выполнять наступательные действия на ширине фронта не более 10 километров", – добавил Свитан.

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По мнению эксперта, такой подход свидетельствует о проблемах с командным составом во вражеских войсках, который не способен обеспечить полномасштабные действия. Однако не стоит забывать, что по всему фронту левого берега Северского Донца у оккупантов есть немалое войско – около 100 тысяч личного состава.

"Мы справляемся местными усилиями и переброской оперативных резервов, которые еще есть на Донецком и Бахмутском направлениях. Сейчас удерживаем", – резюмировал Свитан.

Война в Украине: ситуация на передовой

Украинские военные имеют определенные успехи возле Урожайного и Старомайорского на юге Украины. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, на Мелитопольском и Бердянском продолжаются наступательные действия. Она отметила, что украинские воины эффективно сдерживают наступление оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях.

В то же время в районе Бахмута, где также есть успехи украинских войск, россияне начали использовать новое вооружение. Майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что захватчики начали использовать комплексы "Вихрь" или другую их альтернативу – их военные увидели на вражеских вертолетах.

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