Враг будет и в дальнейшем продолжать попытки продвигаться, чтобы приблизиться к Харькову, говорит эксперт.

Российские оккупанты не отказались от цели по созданию угрозы на северном направлении. Об этом рассказал аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

"Вероятно, там продолжается определенная перегруппировка и противник продолжит попытки продвигаться на этом направлении, создавая условия для приближения к Харькову. Сил для захвата города у оккупантов недостаточно. Но в любом случае подходы, связанные с отвлечением украинских сил и резервов с других направлений, являются целью у противника. Поэтому это направление остается сложным, как и все направления боевых действий", - подчеркнул эксперт.

Згурец отметил, что сейчас бои продолжаются на северной части самого Волчанска. По его словам, россияне будут продолжать действовать в направлении Волчанска и Липцов.

Видео дня

"Сейчас там продвижение противника остановлено. Туда переброшены дополнительные силы украинской стороны. По Волчанску мы думали, что линия обороны проходит по реке, а противник находится на северной части. Однако есть видео, где видно, что бои продолжаются и на северной части самого Волчанска. Враг туда подтянул огнеметные системы ТОС. Поэтому украинские подразделения удерживают участки и на северной части реки Волчья", - объяснил аналитик.

Згурец отметил, что угроза для Харькова была еще до того, как Россия начала наступление на северном направлении границы.

"Когда мы говорим о тактико-технических характеристиках, то понимаем, что сейчас от Липцов до Харькова, в кратчайших участках примерно 21 км. Действительно, есть образцы артооружия, которые РФ может подтянуть на дистанцию до 25 км и использовать ствольную артиллерию для ударов по Харькову. Но РФ и до этого времени имела возможность осуществлять удары по этому городу-миллионнику, используя системы залпового огня, в частности РСЗО "Смерч" с дальностью 120 км, управляемые авиабомбы и крылатые ракеты", - добавил эксперт.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Ранее командир разведывательного подразделения Вооруженных сил Украины Денис Ярославский заявил, что первая линия обороны на севере Харьковской области сейчас находится в оккупации. Возможно, во время прорыва госграницы оккупанты знали на каком направлении нет минных заграждений.

В свою очередь в Институте изучения войны заявили, что ВСУ продвинулись возле Липцов, однако россияне продолжают атаковать дальше. Также сообщается, что в районе Волчанска оккупанты продолжают вести штурмы на северо-восток от Харькова.

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