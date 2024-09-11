По словам военного, россияне втягиваются в бои, пытаясь не допустить того, чтобы ВСУ вытеснили их за реку Сейм.

Силы обороны Украины уже более месяца удерживают часть Курской области РФ. При этом враг решил пойти в активные штурмовые действия в Глушковском районе. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, россияне втягиваются в бои, переправляясь через реку Сейм, пытаясь не допустить того, чтобы Силы обороны Украины вытеснили их за реку, ведь враг понимает, что в таком случае ВСУ смогут развернуть вдоль Сейма втрое - вчетверо меньше войск.

"Подходы к реке дают возможность малыми силами удерживать определенное направление, прикрыть левый фланг нашей группировки", - сказал военный. Видео дня

Он отметил, что россияне втягиваются в бои, пересекают Сейм, сами заползая в оперативный "котел" - "это один из механизмов принуждения противника к действиям, которые нам сейчас выгодны на этом направлении".

Говоря о наступлении россиян на Покровск, Свитан подчеркнул, что оккупанты не отказались от намерения идти на город. При этом сейчас происходит переформатирование российских войск, поскольку враг понял, что сразу взять его просто нереально.

"Я думаю, на Покровск они отправятся только после того, как решат вопрос, на их взгляд, с нашей Кураховско-Угледарской группировкой", - сказал Свитан.

Ситуация на Курщине - последние новости

Как сообщал УНИАН, министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что им дольше украинские военные удерживают позиции в Курской области РФ, тем слабее становится российский диктатор Владимир Путин.

Как сказал Гили, эта операция разоблачила уязвимость передовых сил РФ и продемонстрировала способность Украины осуществлять неожиданные стратегические удары.

Также УНИАН писал, что Путин требует "освободить" Курщину до 1 октября. При этом российские войска будут пытаться показать результаты до установленного дедлайна, для этого враг будет стягивать туда силы.

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