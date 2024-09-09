Недавно сеть возмутил пост Юлии Навальной, которая заявила, что речи о деколонизации России и быть не может, что там некого освобождать. Не понимаю удивления относительно российских "либералов", ведь они, конечно, будут сохранять имперский нарратив и работать на сохранение целостности РФ. Потому что им так выгодно.

Кроме того, это полностью совпадает с видением определенных кругов на Западе. Поэтому они и приласкали Юлию Навальную, как потенциальный кадровый резерв для будущей российской власти, которая будет красиво имитировать "демократические изменения" в России, на фоне которых будут сняты санкции и РФ получит передышку перед следующим броском.

Подходит ли это нам? Нет. Не подходит. Что же делать?

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Я считаю, что Украине нужно работать на опережение, предложить свой проект, который позволит начать процесс дефрагментации России. Это необходимо, чтобы расшатать ее изнутри, тем более, что в Украине есть довольно удобный плацдарм в виде части Курской области. Украина в настоящее время не капитализирует эту территорию, хотя ее нужно наполнять содержанием.

Мы должны заявить свое видение демократизации РФ и показать это на примере Курской области. Для этого мы скромно должны заявить Западу и всему миру о том, что демократическая спокойная Россия может состояться при условии ее пересборки на матрице Украины (можно еще скромнее: назвать себя главным носителем демократии на свободы на всей Евразии). То есть, порядки Украины, законодательство Украины и тому подобное. Схватить за язык наших Западных партнеров, которые пафосно говорят о своем желании демократии и готовы за нее бороться, хотя реально ничего делать не собираются

Россиянам не стоит рассказывать сложные вещи о НАТО и ЕС, а лишь продемонстрировать конкретные выводы от матрицы Украины.

Первое - Курская область пока единственное место в России, где кадыровцы не бесчинствуют, не насилуют срочников.

Второе - местных жителей никто не унижает, с ними разговаривают на равных. Мы часто ругаем наших чиновников, что они воруют, но среднестатистический украинский чиновник, который не унижает людей, как российский, и ворует половину бюджета - уже революция для России. Как и наши порядки.

Изучать украинский язык и биографию Бандеры никто никого не заставляет, но такое желание приветствуется.

Далее мы показываем, какой может быть новая Россия и в чем привлекательность "украинской модели" для россиян. Это может сработать, потому что одной из причин нападения России на Украину было их желание избавиться от любой альтернативы на границе, которая станет плохим примером для русского народа. Поэтому они затоптали Беларусь, и всегда пытались затоптать Украину.

Территория Курщины, которая поддерживается украинскими войсками, на внутреннем контуре показывает, какой может быть Россия. На внешнем контуре можно делать аналог французского иностранного легиона. То есть, порядок поддерживают офицеры-украинцы и военные других наций, тех же порабощенных народов. Эту матрицу показывать как пример, заставлять хороших россиян действовать в своей парадигме - если вы за демократию, то продолжайте в таком направлении, но оно возможно только на украинских штыках или в сателлитах украинской армии. Так мы развернем деколонизацию России и наполним политическим содержанием то, что создаст существенные предпосылки для этого.

Если получится - то хорошо. Будет хаос за новую модель существования России. Если не получится, и украинской армии придется через некоторое время уходить с территории Курщины, то останутся хорошие воспоминания, которые будут обрастать мифами о том, как хорошо жилось под оккупацией Украины. Россияне будут делиться впечатлениями с родственниками из других регионов РФ. Местные жители будут рассказывать, как общались с украинскими солдатами и тому подобное. Это тоже будет работать в нашу пользу.

Украина может заставить европейские страны и Запад работать над демократизацией России.

Только диспетчером демократизации будут не хорошие россияне, а Украина. И работать они будут в матрице Украины. Если одни хорошие русские не согласятся, то мы найдем других хороших русских.

Под этот проект можно найти финансирование. Думаю, что он может заинтересовать британцев. В любом случае, демократизация России или ее части (в другой части может быть хорошая гражданская война) выгодна с позиции бизнеса. Открываются рынки, открывается доступ к сырьевым ресурсам и многое другое. Надо вот так цинично и жестко действовать. Нужно перехватывать инициативу, и тогда мы получим нужные результаты.

Что касается финансирования этих территорий, то это нужно делать за счет России. Вспомним, как они нам пытались навязать "ЛНР" и "ДНР". Только такая схема теперь будет работать для Путина - пусть он за все платит. Если же ситуация пойдет дальше, по схеме дефрагментации России, то на помощь придет самофинансирование. Тем более, что эти территории имеют неплохую стартовую базу.

Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы