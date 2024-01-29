По его словам, на Купянско-Лиманском направлении сейчас сосредоточено около 130 тысяч российских военных.

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман проанализировал, планируют ли российские оккупационные войска в дальнейшем заходить вглубь Харьковской области.

Он убежден, что до лета этого года россияне не будут пытаться наступать на Харьков. "У них нет таких сил и средств, чтобы проводить штурмы крупных городов. Куда им пытаться захватить такой город как Харьков, когда они не могут Авдеевку взять, хотя применяют для этого большое количество своих сил. Чтобы продвинуться под Бахмутом к городу Часов Яр они увеличили в два раза свою численность ч около 40 тысяч до 80 тысяч военных на Бахмутском направлении", - сказал он в эфире общенационального телемарафона.

Он добавил, что на Купянско-Лиманском направлении сейчас сосредоточено около 130 тысяч российских военных. "Может немного прибавилось. Там порядка 1000 танков - это треть всех российских танков на линии фронта, 800-850 ствольной артиллерии, около 350 РСЗО - это тоже треть имеющихся. Но, этими силами атаковать город Харьков не возможно. Но обстреливать, к сожалению, будут", - отметил Гетьман.

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По словам эксперта, если оценивать ситуацию в целом, то попытки россиян активно продвигаться вглубь Харьковщины возможны только после выборов президента в России в марте этого года. "Скорее всего после этого будет объявлена более мощная мобилизация в РФ. Они хотят приобщить еще 500 тыс. человек, тогда их армия будет составлять около 1 млн. военнослужащих. Если какую-то большую часть из них сосредоточить на Харьковском направлении, то тогда можно предположить, что они попытаются окружить или штурмовать Харьков", - сказал Гетьман.

Он отметил, что украинским силам трудно сдерживать продвижение врага на линии фронта и потому, что россияне проводят определенную тактическую ротацию своих сил, а наши защитники держат активную оборону личным составом, который уже давно на фронте.

"Это плохо для нас, потому что те наши подразделения, которые держат активную оборону, это те же самые люди без ротации. Нашим ребятам и девушкам приходится отбивать постоянные наступления свежих сил противника. Для штурмовых групп россиян, отдельное дело перебили мы их или нет, но условно говоря они провели один бой – удалось или не удалось - они отошли и потом подошли новые. А у нас это 5-6-10 боев за день и это истощает не только людей, а даже оружие. Поэтому, нам нужно и оружие, и дополнительные силы на поле боя по меньшей мере для ротаций", - акцентировал Гетьман.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, британская разведка считает последние достижения российских оккупационных войск "стратегически несущественными". По их словам, захватчики продолжают наступать, а украинские войска находятся в активной обороне.

В населенном пункте Табаевка на Харьковщине продолжались жесткие бои, утром аналитики DeepState сообщали, что поселок контролирует украинская армия.

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