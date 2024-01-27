"Самым оглушительным успехом" оккупантов за последнее время стал захват села Крахмальное, однако стратегического значения для фронта это не имеет.

Если оккупационные войска РФ действительно рассматривают план нового нападения на Харьков, то сосредоточенными на востоке и территории России силами и средствами реализовать его они не смогут. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Если мы говорим о плане по оккупации Харькова, то теми силами и средствами, которые сейчас сосредоточены не только на Лимано-Купянской оси, но и со стороны Российской Федерации, его реализовать невозможно. Этого количества критически недостаточно. По всей Лимано-Купянской оси, по всему фронту, сосредоточено две группы войск – "Центр" и "Запад". Общая численность этих двух групп войск чуть более 100 тыс. личного состава", – подчеркнул он в эфире телеканала Freeдом.

Эти 100 тысяч оккупантов уже более шести месяцев пытаются наступать по той оси, не имея особого успеха. По словам Коваленко, их "самым оглушительным успехом" за последнее время стал захват села Крахмальное.

Видео дня

Захват этого населенного пункта никакого стратегического значения для фронта не имеет, пояснил он. За время боев там были уничтожены все жилые и хозяйственные постройки.

"Если это все проектировать на наступление в направлении Харькова, окружение города-миллионника и его захват, то мы можем себе только теоретически представить, какой должна быть группировка в нынешнем состоянии российских оккупационных войск, чтобы реализовать такой замысел, такой план. Планы у них могут быть, но только в формате фантазии", – резюмировал обозреватель.

Война в Украине: важные новости

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток на фронте произошло 64 боевых столкновения. Отмечалось, что наиболее сложной ситуация является на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Тем временем оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города. Вечером 27 января взрывы прогремели в Харькове, Полтаве и Кременчуге. На Полтавщине работала ПВО. Известно, что есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, повлекшее пожар.

Вас также могут заинтересовать новости: