В Белом доме намекнули, что все будет зависеть от ситуации на фронте.

Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан ушел от ответа относительно того, существуют ли обстоятельства, при которых Вашингтон позволил бы ВСУ использовать американское оружие для ударов вглубь по территории России.

Салливан ответил, что это уже комментировал президент страны Джо Байден, который сказал, что США постоянно смотрят на ситуацию и делают выводы.

"С изменением войны в Украине меняется наша поддержка, развиваются возможности, которые мы предоставляем, меняются параметры, которые мы устанавливаем. Поэтому я не могу дать однозначного ответа на этот вопрос относительно будущего", - сказал Салливан, передает Голос Америки.

Видео дня

При этом чиновник подчеркнул, что "нынешняя позиция президента заключается в том, что обстоятельства меняются". Он напомнил, что Байденуже менялсвою политику по применению предоставленного Украине оружия, в частности, позволил наносить удары по территории РФ вблизи границы с Украиной.

"Россия фактически начинала новое наступление прямо через границу в направлении Харькова, и здравый смысл подсказывал, что Украина должна иметь возможность ответить этому наступлению. И поэтому президент сказал: "Да, конечно, вперед!" Но пока его политика в отношении дальних ударов по территории России не изменилась", - отметил Салливан.

Он подчеркнул, что США и их оружие являются "критически важными для этой войны", добавив, что не знает, какой будет политика вероятной новой администрации. Он выразил уверенность, что переход координации вооруженной поддержки Украины от США к НАТО обеспечит постоянство снабжения при любой администрации.

При этом на вопрос, как Европа должна готовиться в случае смены власти в США и вероятного изменения политики в отношении Украины, Салливан сказал, что она уже "наращивает внутренний потенциал"."Если вы посмотрите на изобретательность Украины, ее производственное мастерство как значительного производителя оборонной продукции в течение десятилетий, и фактические усилия, которые она делает, ее способность наращивать собственные возможности для самозащиты реальна, и она растет из месяца в месяц", - прокомментировал Салливан.

Он подчеркнул, что НАТО будет играть ключевую роль и будет основой поддержки Украины "на долгосрочной, устойчивой основе".

Разрешение на удары по РФ западным оружием

Страны-члены НАТО не имеют единодушия в вопросе, как Украина может использовать западное дальнобойное оружие.

Некоторые страны предоставили право ВСУ использовать западное оружие для ударов по целям вглубь РФ, тогда как США ограничивают это право.

Вас также могут заинтересовать новости: