Вероятно россиянам понадобится 10-12 дней для усиления своих позиций.

Украина начала операцию в Курской области ровно неделю назад. Окно возможностей, которое дал нам эффект неожиданности, в целом может длиться до 12 дней. Об этом сказал военный аналитик Павел Нарожный в эфире КИЕВ24.

Он отметил, что украинские войска довольно быстро продвигались, хотя сейчас темп уже замедлился, потому что на некоторых участках начали строить укрепления.

По словам аналитика, украинская армия будет удерживать эту территорию столько, сколько сможет, потому что у нас резервов не так много. При этом добавил, что мы не знаем официальной задачи Курской операции, но очевидно, что речь идет и об оттягивании российских войск с разных направлений, в частности, с Харьковщины и Донетчины, где очень горячо. Он отметил, что на сегодня Россия перебрасывает подразделения из Крыма и из Харьковской области.

Видео дня

Нарожный отмечает, что пока враг подтягивает сравнительно немного личного состава, а также несколько единиц артиллерийских средств.

"Они уже туда подвозят артиллерию, но она мизерная, потому что речь идет о МТ-12 "Рапира" - это противотанковая устаревшая пушка калибра 100 мм. Но это вопрос времени, когда они там появятся. Наше окно возможностей, когда работает момент неожиданности - от силы 10-12 дней", - подчеркнул он.

По его словам, это то время пока они смогут загрузить технику на платформы и перебросить ее и личный состав с других участков фронта, в частности, из Харьковской области.

Нарожный отметил, что Курская операция очень хорошо спланирована, было сделано все грамотно, в частности, с вырубкой российской связи, чтобы не было координации действий врага.

Бои в Курской области: последние новости

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Петр Черник считает, что плацдарм в Курской области будет расширяться, но никоим образом нельзя делать ставку на то, что завтра мы уже возьмем всю Курскую область и пойдем на Москву.

Он подчеркнул, что противника нельзя недооценивать. Хотя и сработал эффект неожиданности, есть растерянность, но там есть по меньшей мере 75 тысяч личного состава группировки "Север".

Эксперт считает, что нам сейчас в Курской области надо все минировать, чтобы были подрывы вражеской техники и личного состава, и обязательно окапываться и строить аналогичную их линии Суровикина, потому что наступать на хорошо обустроенные позиции всегда трудно.

Вас также могут заинтересовать новости: