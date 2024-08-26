Раскрыты новые потери российских войск на некоторых участках фронта.

Самым горячим направлением фронта остается Покровское, однако российские оккупационные войска также активизировались на Лиманском и Кураховском.

Всего с начала суток произошло 136 боевых столкновений, информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Россияне ударили тремя ракетами, сбросили 95 КАБов, запустили 436 дронов-камикадзе и 3169 раз обстреляли позиции Сил обороны и населенные пункты.

На Харьковском направлении оккупанты совершили четыре штурма неподалеку Волчанска и Липцов. Украинские бойцы ликвидировали и ранили 76 солдат РФ, уничтожили два танка, артиллерийскую систему, 32 беспилотника, пять автомобилей и семь единиц спецтехники. Также они повредили девять артиллерийских систем и три автомобиля.

Видео дня

13 атак произошло на Купянском направлении, оккупанты давили возле Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Лозовой и Стельмаховки. Два столкновения все еще продолжаются. На Лиманском насчитали 21 боестолкновение вблизи семи населенных пунктов. Россияне концентрировали усилия в районах Невского и Дружелюбовки, где атаковали 13 раз.

На Северском направлении украинские воины отбили шесть штурмов в районах Белогоровки, Спирного, Верхнекаменского, Выемки. Еще один бой продолжается неподалеку от Иванодарьевки. На Краматорском шли 12 боев, основные усилия силы РФ направили на район Часового Яра, где провели семь безуспешных штурмов. На Торецком россияне семь раз атаковали возле Нелиповки и Торецка, три штурма в районе Нелиповки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении шел 41 бой в районах восьми населенных пунктов. Почти половину атак оккупанты сконцентрировали возле Новогродовки. Силы обороны отбили уже 37 штурмов, однако неподалеку Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового и в сторону Сухой Балки атаки продолжаются.

По предварительным данным, на этом направлении обезвредили 254 оккупанта, а также уничтожили две ББМ, две артиллерийские системы, три БпЛА и 15 единиц автотранспорта. Кроме того, военные повредили БТР, артиллерийскую систему, 120-мм миномет и три единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении российские захватчики 18 раз атаковали вблизи Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки. Украинские воины уничтожили четыре и повредили три боевых машины пехоты, также оккупанты навсегда потеряли шесть автомобилей и 25 военнослужащих. Подсчет раненых продолжается.

На Времовском направлении россияне совершили девять наступательных и штурмовых действий в сторону Угледара и Водяного. Один бой до сих пор продолжается. На Приднепровском они дважды безуспешно атаковали позиции украинских подразделений. На других направлениях - без особых изменений.

Ситуация на фронте

Вчера аналитики DeepState сообщали об активизации российских оккупационных войск в районе Красногоровки, что в Донецкой области. По их данным, россиянам удалось продвинуться возле Водяного, Мариновки, Калинового, Орловки и в Новогродовке.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Москва хотела оккупировать Харьков и Сумы, поэтому армии пришлось начать наступление на российскую территорию.

Вас также могут заинтересовать новости: