Чиновница Минобороны отметила, что есть хорошие новости с фронта.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр намекнула, что украинские воины достигли успехов на поле боя.

В Телеграм-канале Маляр опубликовала радостное фото с заместителем командира 35 бригады морпехов Сергеем Олейником и отметила, что радость на их лицах связана с хорошими новостями с фронта.

"Читаем самые свежие сводки с поля боя. Настроение хорошее. Все будет Украина. С Сергеем Олейником, заместителем комбрига знаменитой 35 бригады морской пехоты, которая сейчас героически воюет на востоке", - отметила Маляр.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Западная пресса пишет, что украинское контрнаступление набирает обороты, но россияне демонстрируют жесткое сопротивление, особенно на Запорожском направлении.

Накануне в Минобороны отметили, что не будут объявлять о начале контрнаступления. При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заметил, что когда операция начнется, это поймут все.

Однако западная пресса и разведки сообщают, что крупное наступление уже стартовало. Британская разведка сегодня заявила, что за последние двое суток значительные украинские операции проводились в нескольких секторах Восточной и Южной Украины. На некоторых участках удалось прорвать первую линию обороны россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: