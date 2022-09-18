Наша страна должна получить такое количество этих ЗРК, чтобы покрыть всю территорию.

Зенитно-ракетные комплексы NASAMS смогут усилить противовоздушную оборону Украины, но есть нюанс. Нашей стране необходимо достаточно количество систем для покрытия всей территории. Только тогда можно будет говорить о существенных изменениях в защите.

Такое заявление сделал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "РБК-Украина".

"NASAMS-ы могли бы усилить существующую систему противовоздушной обороны, но о существенности можно говорить лишь тогда, когда будет достаточно этих комплексов, батарей и так далее, которые можно будет рассредоточить по всей территории страны, прикрывая и крупные города и важные государственные объекты", — рассказал Игнат.

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Спикер Воздушных сил отметил, что такое количество ЗРК Украина вряд ли получит в ближайшее время. Партнеры будут присылать их постепенно, а не "все сразу".

"Это лишь первый шаг по предоставлению Украине современных зенитных систем, которые будут у нас на вооружении, а дальше уже по "протоптанной тропинке", возможно, будем обновлять эшелон ПВО", — добавил Игнат.

Представитель ВС ВСУ также отметил, что NASAMS обладает небольшим радиусом действия — до 40 километров. Однако этот зенитно-ракетный комплекс обладает другими преимуществами. Сюда относится скорость, мобильность и "мощные маневровые ракеты". Последние способны сбивать снаряды, выпущенные из оперативно-тактических комплексов.

Напомним, 16 сентября в Минобороны США объявили, что две батареи NASAMS будут отправлены Украине в течение следующих двух месяцев. А в конце августа появилась информация о контракте Пентагона на закупку упомянутых ЗРК на сумму $180 миллионов. Системы приобретаются для передачи нашей стране.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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