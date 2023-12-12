Ситуация на фронте довольно сложная, подчеркнул Селезнев.

На всей линии боевого столкновения пока нет ни одного спокойного участка. Вражеская группировка в Украине увеличилась по меньшей мере на 50 тысяч человек.

Об этом заявил в эфире "Эспрессо" военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев. Он отметил, что ситуация на фронте довольно сложная.

"Генеральный штаб отчитывался, что ВСУ ежесуточно уничтожали от 600 до 1300 вражеских воинов, но за последние два месяца вражеская группировка войск увеличилась по меньшей мере на 50 тыс. человек. Если два месяца назад мы оперировали цифрой в 400 тыс., то сейчас сосредоточено 450 тыс. только вооруженных сил РФ, не учитывая добровольческие движения и формирования. Также надо добавить 30 тыс. росгвардейцев, выполняющих миссию оккупационных властей и определенные меры на глубине временно оккупированной территории Украины. То есть почти полумиллионная группировка – это достаточно мощная сила", – пояснил Селезнев.

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При этом он отметил, что у врага есть не только человеческий ресурс, но и материально-технический. В частности, на фронте возросло количество применения противником артиллерийских средств и бронетехники.

Селезнев подчеркнул, что сейчас на всей 1350-километровой линии боевого столкновения нет ни одного спокойного участка. Оккупационные войска повсюду пытаются навязать свою повестку дня, "а ВСУ вынуждены рефлексировать".

"Враг атакует на Купянском и Лиманском направлениях. Продолжаются ожесточенные бои западнее Бахмута. Оккупанты пытаются реализовать тактику осадки Часова Яра. То есть уже можно заявлять о начале операции по обороне этого населенного пункта, который является критически важным для защиты агломерации Славянск – Краматорск. Очевидно, что впереди нас ждут бурные времена. Несмотря на погодные условия, враг продолжает давление. Ключевой фактор, который будет определять способность украинского войска оказывать сопротивление, – это наличие ресурсов у наших воинов", – резюмировал Селезнев.

Война в Украине: это стоит знать

По данным американской разведки, Россия потеряла в Украине 90% армии, которую собрала перед полномасштабным вторжением. Отмечается, что вражеские потери в личном составе и бронетехнике отбросили российскую военную модернизацию на 18 лет назад.

Между тем глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал, что оккупанты третьи сутки подряд ожесточенно штурмуют Авдеевку. По его словам, враг атакует с десятков направлений при поддержке бронетехники.

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