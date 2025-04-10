Он убежден – у Украины, несмотря на распространенное мнение, есть все необходимые ресурсы.

Украину ждет сценарий Финляндии в 1940 – потеря территорий и нейтралитет – или же мобилизация всех ресурсов. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" сказал юрист, соучредитель ПДМГ им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко.

"Или "финляндизация", или мобилизация страны. Мы же сейчас живем в двух параллельных реальностях. То есть, есть фронт, на котором тысяч 300 – воюет, выгорели, уставшие, покрученные. Есть до миллиона тех, кто фронту помогает. И есть огромная часть страны, которая просто живет в параллельной реальности – пока их не поймает ТЦК. И опять же, это как было так и остается – налогом на бедность и честность", – рассуждает Друзенко.

Он убежден – у Украины, несмотря на распространенное мнение, есть все необходимые ресурсы.

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"Или мы все мобилизуемся и это действительно становится экзистенциальной войной. Людей в Украине много – даже мобилизационного возраста. Экономика на сегодня... я вот написал злой пост о Буковеле – там такое строительство, я нигде такого на фронте не видел. Так бы линии обороны строили. Значит есть мощности, есть техника, есть все", – уверен Геннадий Друзенко.

Но сегодня 9/10 Украины живет в реалиях мирного времени, возмутился он.

Война в Украине: важные новости

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что уже в конце апреля российская оккупационная армия усилит свое наступление. По его словам, приоритетным будет Покровское направление. Также он ожидает активности врага на восточных фронтах возле Купянска и Лимана и на юго-восточных фронтах возле Запорожья и Новопавловки.

Тем временем в Воздушных силах сообщили, что россияне существенно модернизировали "Шахеды" с момента их первого использования против Украины. Так, по словам представителя ВС ВСУ Юрия Игната, новые дроны стали значительно более сложными целями для защитников неба. Изменения претерпел не только внешний вид этих БПЛА.

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