По словам Сергея Згурца, Украина эффективно уничтожает ключевые военные объекты РФ, которые используются для атак.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что Украина эффективно уничтожает ключевые военные объекты РФ, которые используются для атак по нашей территории.

"Главной хорошей новостью этих суток является удар по Севастополю, удар по базе российского Черноморского флота, по сухим докам, где находились на ремонте 2 российских военных корабля. Большой десантный корабль класса Ropycha, как "Оленегорский горняк", который сейчас ремонтируется в Новороссийске и подводная лодка класса Кilo. Такая подводная лодка используется для ударов крылатыми ракетами по Украине", - пояснил Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам эксперта, Украина эффективно уничтожает ключевые военные объекты РФ, которые используются для атак.

Видео дня

"Таких сухих доков, где можно проводить ремонтные работы, у россиян очень мало. Этот удар ощутимо скажется на дальнейших процессах обслуживания российских военных кораблей. Чрезвычайно точно выбрана цель, которая была уничтожена и имеет мультипликативный эффект. Севастопольский завод является базовым предприятием. Он используется, как база и хранилище других составляющих, которые нужны для военных действий РФ. Не исключаю, что произошли дополнительные удары, которые повлекли разрушение российских запасов и боеприпасов РФ", - добавил Згурец.

Атака по Севастополю - что известно

Ранее сообщалось, что, по разным данным, повреждения получили большой российский десантный корабль "Ропуча" и подводная лодка носитель "Калибров" Kilo или же подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Российские оккупационные власти заявили, что Севастополь атаковали десять крылатых ракет и три морских дрона.

По предварительным и неофициальным данным, в результате атаки погибли два человека, еще 26 - пострадали.

Вас также могут заинтересовать новости: