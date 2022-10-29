На криворожском направлении ВСУ откинули врага почти на 20 километров, отметил военный эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, будет ли Россия атаковать Кривой Рог. По его мнению, сейчас страна-агрессор не сможет вести наступление в этом, а также в Николаевском, направлениях.

Об этом он рассказал во время прямого эфира на своем YouTube.

"Ну, скажу так, что угроза самая минимальная и она в принципе не изменилась от того, что увеличилась группировка. Дело в том, что Российская Федерация на сегодняшний день едва ли будет способна провести наступательную операцию в направлении Кривого Рога или даже в направлении Николаева. Они основные усилия сосредотачивают на построении оборонительных рубежей, а также на организации и ведении обороны от контрнаступления наших Вооруженных сил", - сообщил Жданов.

Также эксперт поделился позитивным прогнозом и отметил успехи Вооруженных сил Украины. Наши защитники отбросили врага почти на 20 километров.

"Тем более на криворожском направлении мы откинули врага там почти на 20 километров в направлении от Высокополья в направлении Новой Каховки. Вот там мы продвинулись до 20 километров. Так что линия фронта отошла даже дальше от Кривого Рога, поэтому угроза Кривому Рогу на сегодняшний день минимальна", - отметил эксперт.

Война в Украине: ситуация на фронте

На фоне неудач и поражений РФ все равно не отказалась от идеи захватить Киев. По словам генерал-полковника Сергея Попко, риск для столицы со стороны российских оккупантов никуда не исчезал.

Между тем сегодня стало известно, что украинские военные освободили от оккупантов еще один поселок на Луганщине. При освобождении населенного пункта ВСУ пополнили наш обменный фонд пленными, а в качестве трофеев взяли большое количество техники врага и оружия.

Также УНИАН уже сообщал, что сегодня Украина вернула 50 защитников из российского плена. Удалось освободить 12 бойцов НГУ, 18 из ВМС, 8 из ГПСУ, 9 из ТрО, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских.

Вас также могут заинтересовать новости: