Украинские бойцы учатся уничтожать российские дроны с помощью крупнокалиберных пулеметов.

Нацгвардия продолжает совершенствовать методы борьбы с иранскими дронами-камикадзе, которые Россия использует для ударов по украинской тыловой инфраструктуре. Кадры учений "охотников на шахеды" показала пресс-служба МВД.

Отмечается, что украинские бойцы достаточно быстро научились эффективно обнаруживать иранские беспилотники. Однако для этого нужны постоянные тренировки.

"Военнослужащие пулеметных расчетов неустанно повышают практические умения на занятиях, где обстановка максимально приближена к боевой. Ведь на реальном рубеже будет немало факторов, влияющих на работу расчетов", – рассказал замкомандира бригады.

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При подготовке расчетов особое внимание уделяется теоретическим основам стрельбы – способам ведения огня на разных дистанциях, особенностям баллистики и т.д. Теоретический материал закрепляется в ходе практических стрельб из крупнокалиберного пулемета по имитации воздушной цели.

"Работа с этим образцом стрелкового вооружения чрезвычайно актуальна. Немало внимания мы посвятили и работе по сценариям разных типов боевой обстановки", – рассказал один из бойцов.

Иранские дроны в руках оккупантов

Летом прошлого года Россия начала закупать в Иране дроны-камикадзе "Шахед", которые уже осенью оккупанты начали применять для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Сначала враг пытался пускать "Шахеды" волнами, но позднее тактику изменили – начали комбинировать пуски ракет и дронов, чтобы вычислить позиции украинской ПВО и по возможности истощить ее.

Недавно стало известно, что Иран тайно передал России дроны-бомбардировщики, которые значительно превосходят ранние версии "Шахедов". В отличие от дронов-камикадзе эти аппараты способны возвращаться на базу после нанесения удара.

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