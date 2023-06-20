Во время фильтрационных мероприятий у граждан тщательно проверяют вещи и документы, кроме того, берут отпечатки пальцев.

На временно оккупированной территории Запорожской области российские захватчики оборудовали дополнительные блокпосты и пункты фильтрации. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18.00.

"В населенных пунктах на временно захваченной территории Запорожской области российские оккупанты оборудовали дополнительные блокпосты и пункты фильтрации. Все гражданское население, которое выезжает из временно занятого врагом юга Украины, вынуждено проходить пункты фильтрации, размещенные в Мангуше и Новоазовске Донецкой области", - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что во время фильтрационных мероприятий у граждан тщательно проверяют вещи и документы, кроме того, отбирают отпечатки пальцев.

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Как действуют захватчики на оккупированных территориях

Так, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики начали проверять детей на причастность к партизанскому движению и сотрудничество с украинскими воинами.

Также российские захватчики ввели жесткие фильтрационные меры для тех украинцев, которые пытаются спастись из затопленных населенных пунктов оккупированного Левобережья Херсонщины.

А на захваченной части Запорожской области оккупанты минируют землю местных, которые не взяли паспорта страны-агрессора и выехали с оккупированной территории.

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