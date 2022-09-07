Также уничтожено 83 оккупанта, 3 вражеских склада боеприпасов, 5 танков, ликвидировано БПЛА и другую технику врага.

На юге страны ВСУ сбили российский штурмовик СУ-25.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг" относительно текущей оперативной обстановки в зоне ответственности.

Как отмечается, обстановка в операционной зоне юга Украины напряженная и динамичная. Противник продолжает оборонительные бои и коварные обстрелы населенных пунктов как вдоль линии соприкосновения, так и в наших тыловых районах.

Видео дня

"Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку. В Николаевском районе один такой шпион типа "Орлан-10" сбит. Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг в очередной раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого пруда, Безымянного. За что и щедро уплатил штурмовиком. Су-25 точно досрочно приземлен нашими зенитно - ракетными подразделениями", - информирует командование.

Авиацией ОК "Юг" было нанесено 13 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.

"Подтвержденные потери противника составляют – 83 рашиста, 5 танков, 12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С", 3 пушки "Гиацинт-Б", 3 единицы авто-бронетехники. Уничтожены 3 склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной балке и Снигиревке", - указано в сообщении.

Напомним, по словам представителя Пентагона Министерство обороны США отмечает, что украинские наступательные силы в Херсонской области "продолжают продвигаться вперед", в том числе возвращая населенные пункты.

Вас также могут заинтересовать новости: