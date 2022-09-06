Российское командование растерянно.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская армия ведет контрнаступательные действия на двух направлениях.

Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, сейчас сошлись "неспособность российской армии наступать и способность украинской контрнаступать".

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"Мы одновременно в двух местах уже выражено ведем контрнаступательные действия. Восток же не вместо юга. И восток и юг. И все продолжается, наши давят, давят очень сильно. И, конечно, российское командование растерянно. А почему в двух местах? Потому что мы не даем им маневрировать резервами, за счет одного направления усиливать другое", - добавил Арестович.

Советник Офиса президента не верит, что Россия еще сможет перехватить стратегическую инициативу в этой войне. По его словам, она исчерпана.

Также он сообщил, что в одном из городов произошла "сильная беда с российскими войсками". Название города он не стал озвучивать, так как сначала это должен сделать Генеральный штаб ВСУ.

"Они сильно убежали на восток, совсем далеко", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили некоторые населенные пункты на юге Украины.

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