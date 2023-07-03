Его ликвидировали морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

На Бердянском направлении уничтожен дорогостоящий российский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор". Об этом сообщает в Facebook 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Отмечается, что это 309-й ликвидированный вертолет оккупантов. Его сбили именно морпехи 36-й ОБрМП.

"На Бердянском направлении противотанкисты бригады из ПТРК Джавелин сожгли дорогостоящий российский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор", - сказано в сообщении.

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Обстоятельства события не приведены.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня утром Генеральный штаб отчитался о российских потерях за сутки. Среди прочего вчера был уничтожен еще один вражеский вертолет, который стал 309-м по счету с начала полномасштабного вторжения. Следовательно, именно о нем сейчас сообщила 36-я ОБрМП.

Как известно, "Джавелин", с помощью которого был сбит вертолет - это противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) американского производства. 21 мая президент США Джо Байден объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, куда в частности вошла партия "Джавелинов".

В пресс-службе Министерства обороны США тогда сообщили, что это уже 38-я передача военного оборудования из запасов Минобороны США для нужд Украины от августа 2021 года.

В целом Украина получит средства на сумму до 375 миллионов долларов, которые ВСУ используют на поле боя, чтобы отразить неспровоцированную агрессивную войну России.

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