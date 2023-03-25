Смерть польского добровольца подтвердил министр канцелярии Совета министров Польши. Журналист Матеуш Ляховский уточнил, что на фронте в Украине, возможно, погиб командир взвода Интернационального легиона Михал.

На войне в Украине погиб польский доброволец, который, возможно, являлся командиром взвода Интернационального легиона.

О гибели польского гражданина сообщил министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик в своем Twitter. Он уточнил, что военный скончался в пятницу, 24 марта, однако личности погибшего героя не раскрыл.

"Сегодня (в пятницу. – Ред.) погиб очередной украинский военный – гражданин Польши", – написал он.

По словам Дворчика, еще двое добровольцев получили ранения на поле боя в Украине и находятся в тяжелом состоянии.

Также ранения получили два волонтера-медика, которые попали под огонь россиян в зоне боевых действий. Одного из пострадавших уже вывезли на территорию Польши для оказания лечения. Второй - все еще находится в Украине, его перевезли из Днепра в Киев для оказания помощи, уточнил Дворчик.

Позже журналист издания Polsat News Матеуш Ляховский уточнил в своем Twitter, что погибшим польским военным в Украине мог оказаться командир взвода Интернационального легиона по имени Михал.

По данным СМИ, Михал воевал в Украине с апреля прошлого года, всего через месяц он планировал вернуться домой в Польшу в связи с истечением срока своего военного контракта. Там он планировал поделиться своим боевым опытом в Украине с сослуживцами.

Также Ляховский вспоминает, что Михал на поле боя был воплощением солдатской чести и отличался особой отвагой, несмотря на свою врожденную скромность.

"Он неоднократно говорил, что борется за свободу Украины и безопасность Польши", - подчеркнул Ляховский.

Журналист уточнил, что месяц назад командир взвода Интернационального легиона лично получил медаль "За отвагу" от лидера страны Владимира Зеленского.

Гибель иностранных добровольцев в Украине - последние трагедии

Отметим, что на поле боя в Украине часто жертвами российского вторжения также становятся представители интернациональных легионов, которые сражаются вместе с ВСУ за свободу нашего государства.

Вчера стало известно, что под Бахмутом погиб французский доброволец 30-летний Кевин Д, который до полномасштабного вторжения РФ был гуманитарным работником.

Также 21 марта стало известно, что в боях с РФ погиб новозеландец Кейн Те Тай, который служил в Силах обороны Новой Зеландии. Он провоевал в Украине почти год.

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