Остальная вражеская техника быстро отступает.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины уничтожают около 60% бронированной техники во время наступления российских оккупантов.

"Оккупанты активно применяют для наступления бронированную технику-около 60 процентов уничтожают наши воины. Остальные быстро отступают",-заявил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

При этом, в операционной зоне "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 7 авиаударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 994 артобстрела.

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"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Общие потери врага составили 348 человек", - отметил Тарнавский.

Кроме того, уничтожено 35 единиц военной техники. В частности, это - 3 танка, 1 боевая бронированная машина, 28 БпЛА и 2 автомобиля. Еще 17 единиц техники врага повреждены.

Война в Украине - ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, по данным американских аналитиков Института изучения войны, российские оккупанты после сбития ВСУ сразу нескольких истребителей на прошлой неделе снизили темпы своих операций на восточном берегу Херсонской области. Чтобы не рисковать авиацией, захватчики решили подвести дальнобойную артиллерию ближе к реке Днепр. Теперь ВСУ могут более свободно и безопасно действовать вдоль побережья Днепра и в тыловых районах на западном берегу Херсонской области.

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений на линии фронта. На Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

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