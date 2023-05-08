В приграничных районах Брянской и Курской областей враг активизируется для недопущения переброски наших сил в районы активных боевых действий.

На Таврическом направлении оккупанты боятся закрепления украинских войск на островах в устье Днепра.

"На Таврическом направлении противник основные усилия сосредоточил на ведении позиционной обороны, предотвращении закрепления украинских войск на островах в устье Днепра, недопущены потери контроля над занятыми рубежами и логистическими маршрутами на оккупированных территориях", - говорится в справке Military Media Center о действиях противника на разных направлениях.

Также отмечается, что противник удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей две оперативные группы войск с целью сковывания украинских сил и недопущения их переброски в районы активных боевых действий.

Видео дня

Кроме того, российские оккупанты продолжают наступательные действия на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях и имеют "там тактические успехи". Вместе с тем на Купянском, Новопавловском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг ведет активную оборону. Захватчики и далее на Донецком направлении основные усилия сосредотачивает на захвате городов Бахмут и Марьинка, а также на создании условий для блокирования путей снабжения в город Авдеевка.

Ситуация на фронте - текущие новости

Как сообщал УНИАН, сегодня спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона сообщил, что на Бахмутском направлении за сутки было десятки боев, ликвидировано более 120 врагов. В Бахмуте за сутки произошло 29 боевых столкновений. Враг 415 раз наносил удары из ствольной и реактивной артиллерии по украинским позициям.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр не исключает обострения агрессии РФ против Украины на 9 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: