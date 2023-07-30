Из этого танка российские захватчики цинично обстреливают больницу.

В Сумской области украинец более года прятал в своем дворе трофейный российский танк. Сейчас его передали на нужды Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Сумская областная прокуратура, танк Т-80 признан вещественным доказательством в уголовном производстве по факту обстрела Тростянецкой больницы.

23 марта 2022 года во время оккупации города Тростянец российские военные из танка Т-80 обстреляли городскую больницу. В ходе расследования удалось установить военнослужащего РФ, который отдал приказ об осуществлении прицельных выстрелов по зданию больницы. Это был командир танка 6-й танковой роты 12-го гвардейского танкового полка "Шепетовский" 4-й гвардейской танковой дивизии "Кантимировская".

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Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении него по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас дело находится на стадии подготовительного судебного заседания, решается вопрос о проведении специального судебного разбирательства.

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