Боец ВСУ также добавил, что недавно на Горловском направлении произошли провокации со стороны врага.

Боец ВСУ Евгений Иевлев отметил, что за последнюю неделю плотность минометных обстрелов со стороны врага выросла в 2 раза.

"По всей линии фронта, севернее Бахмута и на Горловском направлении, наверняка врагу доставили определенное количество БК. Потому что за последнюю неделю плотность минометных обстрелов выросла минимум в 2 раза. Когда россиянам подвозят БК - они палят куда угодно, перекапывая все, что перед ними есть", - подчеркнул Иевлев в эфире телеканала "Эспрессо".

Боец ВСУ также добавил, что недавно на Горловском направлении произошли провокации со стороны врага.

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"Наши позиции расположены за 350-400 метров до вражеских. За последние дни произошли две враждебные провокации. Это нельзя назвать штурмовыми действиями, но россияне вызвали огонь на себя и пытались завязать стрелковый бой. Ребята качественно ответили им. У нас без потерь, а врагу проблем доставили. По перехвату слышали о 4-х 300-х со стороны оккупантов", - подчеркнул Иевлев.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло 34 боевых столкновения. В Генштабе уверяют, что российские захватчики понесли значительные потери в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию на востоке, одновременно ведя наступательные действия на Мелитопольском направлении и южнее Бахмута.

Между тем общие боевые потери агрессора с начала вторжения, по данным Генштаба ВСУ, уже преодолели отметку в 270 тысяч погибшими.

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