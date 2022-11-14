Это приводит к проблемам с водой.

На почти всей временно оккупированной части Запорожья нет энергоснабжения. Сюда относятся и крупные города, например, Токмак. В связи с исчезновением электричества начались проблемы с водой.

Такой информацией поделился мэр Мелитополя Иван Федоров в личном Telegram-канале. Он написал: "Сегодня вечером пропал свет почти на всей [временно] оккупированной части Запорожской области. Сообщают об отключении в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах. Также без света часть Мелитопольского района".

По словам мэра, вследствие перебоев с электричеством начались проблемы с водоснабжением. В Мелитополе воды нет, но зато в городе затихло пропагандистское телевидение. Федеоров назвал это хоть какой-то хорошей новостью при текущем положении дел.

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Ситуация на временно оккупированной части Запорожской области: последняя информация

Российские оккупанты выселяют граждан в захваченных населенных пунктах, чтобы разместить в домах своих солдат. Они также проводят так называемую "эвакуацию" имущества Донецкого управления железнодорожных путей в Иловайск.

В районе Мелитополя рашисты свозят бетонные блоки и строят укрепления. Для этого захватчикам нужны мужчины, поэтому они совершают рейды в населенных пунктах. "Кадыровцы" ходят по домам с намерением "мобилизовать" местных жителей, которые не желают помогать врагу.

По мнению советника ОПУ Алексея Арестовича, в Мелитопольском районе ВСУ смогут провести быстрое контрнаступление. На этой территории присутствует широкая степь, которая способствует продвижению вперед.

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