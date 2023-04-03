Российские оккупанты усилили контрразведывательные и режимные меры.

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области переодетые в гражданское сотрудники ФСБ на украинском языке провоцируют население на откровенные разговоры, после чего задерживают.

Об этом сообщает спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. По его данным, в Новой Каховке российские оккупанты продолжают террор местного населения, усилили контрразведывательные и режимные меры. В частности, продолжают поиск патриотов Украины (информаторов), которые передают важную информацию о размещении и активности российских войск.

"Сотрудники ФСБ переодеваются в гражданскую одежду и общаются с местными жителями, пытаются втереться к ним в доверие. Могут общаться на украинском языке и даже высказывать проукраинскую позицию для выявления и задержания патриотов. В отношении задержанных захватчики проводят фильтрационные мероприятия - допросы и пытки", - заявил Назаров.

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Он просит всех, кто может, сообщать о таких провокациях в отношении близких и знакомых, проживающих на временно оккупированной территории Херсонщины.

Ситуация в Херсонской области

Недавно руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о новой "тактике" россиян в Новой Каховке. Оккупанты активно пакуют "намародеренные" вещи в ожидании возможной деоккупации территории со стороны ВСУ. Также они маскируют свои позиции и переодеваются в гражданскую одежду.

По словам экспертов, россияне возводят дополнительные линии обороны на левом берегу Херсонской области - так они готовятся к запланированному контрнаступлению ВСУ.

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