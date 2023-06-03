Оккупанты не способны обеспечить даже подвоз питьевой воды.

На оккупированных россиянами территориях Донецкой области ощущается дефицит питьевой и технической воды. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Работники подконтрольного оккупантам "государственного унитарного предприятия ДНР "вода Донбасса" не могут обеспечить ремонт сетей и объектов водоснабжения и водоотведения. Также наблюдается проблема с подвозом обыкновенной питьевой воды населению оккупированных городов", – говорится в сообщении.

ЦНС ссылается на данные украинского подполья в захваченной части Донбасса. По их данным, корень проблемы заключается в том, что оккупанты попросту разворовали деньги, которые государство-агрессор выделило им на ремонт инфраструктуры.

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Ситуация на оккупированных территориях

В оккупированном Мариуполе россияне начали составлять списки на эвакуацию перед украинским контрнаступлением. При этом обещают эвакуировать лишь тех, кто оплатит "коммуналку". Тех, у кого нет денег в уничтоженном россиянами же городе, вывозить не будут.

Стало известно, что россияне вероятно готовят провокацию на химическом заводе в Крыму. По данным сил сопротивления, россияне завезли на территорию завода "Крымский Титан" взрывчатку и минируют территорию. Вероятный взрыв спровоцирует выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ, что приведет к смертельной опасности людей и окружающей среды.

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