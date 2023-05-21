Также уничтожено и повреждено 22 единицы вражеской ВВТ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение суток уничтожили почти три роты оккупантов. Об этом сообщает объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления в Facebook.

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1006 огневых задач. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери противника на Таврическом направлении составляют почти три роты. Также уничтожено и повреждено 22 единицы вражеской ВВТ", – говорится в сообщении.

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Потери оккупантов в Украине - последние данные

Потери оккупантов в Украине пересекли очередную отметку - 203 тысячи убитых врагов. За минувшие сутки уничтожено более 730 захватчиков.

Также ВСУ уничтожили немало вражеской техники, в частности, 16 боевых бронированных машин, два танка, 29 артиллерийских систем, два средства ПВО, 21 дрон оперативно-тактического уровня.

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