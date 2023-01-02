Захватчики продолжают совершать противоправные действия в отношении местных жителей на временно оккупированной территории Херсонской области.

Во временно оккупированных районах Херсонской области российские оккупанты собирают информацию о лицах, которые занимаются предпринимательской деятельностью.

В вечернем сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины отмечается, что россияне также изымают автомобильный транспорт и товары у предпринимателей на Херсонщине.

"Русские захватчики продолжают совершать противоправные действия в отношении местных жителей на временно занятой территории Херсонской области. Оккупанты собирают информацию о лицах, которые занимаются предпринимательской деятельностью, и изымают у них автомобильный транспорт и товары", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также проинформировали, что украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага и 5 - по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Ситуация на Херсонщине

В конце 2022 года министр обороны Алексей Резников подтвердил, что в освобожденном селе Правдино Херсонской области обнаружили массовое захоронение жертв российской оккупации.

Как ранее во временно оккупированной Каховке в районе памятника взорвали гауляйтера российских захватчиков Андрея Штепу (прозвище "Шнир").

После освобождения от оккупантов, Херсон постоянно страдает от российских обстрелов. За последние сутки в Херсоне ударили по областной детской больнице именно в тот момент, когда там находилось 38 медиков и 14 детей.

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