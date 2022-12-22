Прихвостня России взорвали в районе "девушки в шинели", поделился депутат Херсонского облсовета.

Во временно оккупированной Каховке в районе памятника взорвали гауляйтера российских захватчиков Андрея Штепу (прозвище "Шнырь").

Штепа "назначен" оккупантами управлять несколькими населенными пунктами Каховского района Херсонской области, об этом сообщает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в социальной сети Facebook.

"По предварительной информации, коллаборант, которого подорвало в Каховке в районе "девушки в шинели" - это "Шнырь". Извините за сленг, но такие они - "ценные кадры" оккупационных властей", - сообщил Хлань.

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Депутат также отметил, что гауляйтер подорван в Каховке возле памятника, который местные называют "девушка в шинели".

"..."Шнырь" - местное прозвище гауляйтера, которого россияне назначили руководить Любимовкой и Васильевкой Каховского района. Он же Андрей Штепа", - добавил Хлань.

Он добавил, что Штепа прислуживал российским оккупантам из-за продажи самогона и наркотиков и охотно сдавал захватчикам украинских активистов.

Кроме того, стала известна плохая новость из Херсона. Жителей микрорайона Остров в Херсоне призывают эвакуироваться в более безопасные места в Украине из-за постоянной угрозы российских обстрелов, об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

"Российские захватчики постоянно наносят удары по микрорайону Остров в Херсоне. Этот микрорайон является зоной повышенной опасности! Из-за вражеских ударов Остров может остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения. Обращаюсь к жителям Острова с призывом эвакуироваться в более безопасные области Украины", - заявил Янушевич.

Также Херсонская ОВА помогает выехать всем желающим.

"Обращайтесь на нашу "горячую линию" по номеру: 0800330951 или 091 481 78 45. С эвакуацией помогают и волонтерские организации", - добавил он.

Председатель ОВА просит херсонцев принять правильное решение и позаботиться о собственной безопасности и безопасности своей семьи.