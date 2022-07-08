По словам певца, семья не успела уехали и пока остается под оккупацией.

К сожалению, полномасштабное вторжение, которое не обошло ни одну семью в Украине, не оставило в стороне и семью певца Артема Пивоварова.

Как рассказал артист в "Сніданку з 1+1", сейчас его родные остаются под оккупацией в его родном городе на Харьковщине.

"Харьковщина очень болит. Учитывая, что я из маленького городка из-под Харькова. Это город сейчас оккупирован, ежедневно читаем новости и ждем освобождения, своей семьей и всеми близкими. Надеюсь, что это будет в скором времени", - признался исполнитель.

По словам Артема, семья не успела уехать и пока остается под оккупацией. На вопрос, удалось ли ему убедить родных уехать, певец ответил, что пытались сделать это сразу после вторжения. Однако тогда вывезти их не удалось, сейчас также нет такой возможности.

Ранее новый трек украинской "Думи" от Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова в первый же день выхода покорил сердца поклонников.

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