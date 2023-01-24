Пограничники уточнили, что добили врага в стрелковом бою.

На Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, пограничники уничтожили 8 оккупантов, еще 13 ранили.

Как говорится в сообщении ГПСУ, бой завязался, когда российские войска пытались атаковать опорный пункт пограничников вблизи Бахмута.

"Враг несколько раз отправлял на это направление подкрепление. Артиллерия ВСУ и пограничники-минометчики разбили наемников, пока те разворачивались в атаку", - говорится в сообщении.

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Пограничники уточнили, что добили врага в стрелковом бою. Всего насчитали 8 убитых и 13 раненых оккупантов.

Ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском и Авдеевском направлениях несколько месяцев идут тяжелые бои. Несмотря на значительные потери живой силы и техники оккупанты пытаются захватить город Бахмут, преследуя цель полностью оккупировать Донецкую область.

Как отметили в CNN, РФ направила в Украину десятки тысяч новых военнослужащих, но это не помогло.

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