"Хорошие люди это просто так не оставят", заявил один из зэков.

Воюющие в Украине российские зэки из "Шторм Z", которые поддержали главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в намерении дойти до Москвы, записали видеообращение.

Наемники обозлились на то, что Пригожин сдал назад, и пристыдили его за эту "подставу".

"Весь "Шторм Z" за тебя готов был горой идти, и не только "Шторм Z", и твои пацаны, а ты куда-то срулил. Нас тут командиры гнобят, гасят. Так вообще не делается… Ты, получается, нелюдь, шестюга, больше тебя никак назвать нельзя. Если это не так - покажи свое мужицкое", - заявил на видео один из зэков.

Другой зэк на видео сказал, что "хорошие люди это просто так не оставят":

"Ты подставил нас и своих ребят… Мы оказали тебе поддержку, а сейчас что? Нам уже обещают "хорошую жизнь", думаю, так же, как и твоим пацанам".

Мятеж Пригожина - что сообщалось

Напомним, 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин направил свои войска на Москву, требуя встречи с министром обороны РФ Шойгу после удара по его наемникам в Украине.

Вечером в тот же день стало известно, что с Пригожиным провел переговоры Александр Лукашенко, и он развернул войска.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что достигнута договоренность, и уголовное дело о вооруженном мятеже против главаря Пригожина будет прекращено, наемники ЧВК "Вагнер" уйдут в свои полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Беларусь.