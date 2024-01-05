Группировка российских оккупационных войск усиливается, акцент делают на группировке войск (ГВ) "Юг".
Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "В российской оккупационной группировке войск наблюдается неоднозначное явление. В то время как практически все группы войск незначительно, но уменьшились по численности личного состава, в целом группировка увеличилась, за счет усиления всего одной ГВ, именно – "Юг", зоной ответственности, которой является Донецкая область", - объяснил ситуацию Коваленко.
Он отметил, что по состоянию на середину декабря 2023 года ГВ "Юг" насчитывала немногим больше 155 тыс. личного состава, при этом являясь самой многочисленной и боеспособной во всей группировке оккупантов. По состоянию на начало января 2024 года численность группировки перевалила за 168 тыс. человек.
Как отметил Коваленко, не смотря на рекордные потери, за две с половиной недели группировку, давящую на Авдеевку, в районе Бахмута увеличили на более чем 13 тыс. человек. "Как такое возможно, с учетом по-прежнему недостаточной мобилизации в РФ при высоких потерях? В первую очередь за счет доноров людского ресурса в виде других ГВ", - объяснил эксперт.
Коваленко отметил, что если говорить о тенденции последних двух с половиной недель, то ГВ "Центр" уменьшилась с 41,5 тыс. человек до немногим более 40 тыс. Это же касается и ГВ "Запад", действующей на Купянском направлении и численность которой уменьшилась с 63 тыс., до 61 тыс. человек.
Это явление касается практически всех ГВ, отметил аналитик. "И это не только переброска в состав ГВ "Юг" сил и средств, с других плацдармов, за счет других ГВ, но и фактор компенсации потерь. Каждая из этих ГВ несет регулярные и довольно существенные потери, но на их компенсацию ресурс людей не выделяют, а концентрируют его исключительно для "южан".
Аналитик высказал мнение, что это явление говорит о том, насколько российское командование стремится возыметь хоть какой-то успех в Донецкой области, до, так называемых, выборов президента РФ, причем в ущерб другим плацдармам. "Не удивлюсь, если до начала "выборов" в РФ ГВ "Юг" достигнет численно показателя 190-200 тыс. А это, к сожалению, означает, что штурмовые действия пехотной компонентой, более известные в народе как "мясные штурмы", могут достигнуть за этот период своего апогея", - прогнозирует аналитик.
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