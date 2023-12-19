Герой Украины заявил, что воины сейчас делают все, чтобы просто остаться живыми.

Командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады, Герой Украины Кирилл Верес раскрыл реальность ситуации на фронтах.

Во время интервью ICTV Верес подчеркнул, что воины на передовой буквально выживают. Речь не идет о каких-то победах.

"Если говорить о войне на всех фронтах, то мы проигрываем. Где выиграем? Не знаю, не могу сказать. Мы выживаем. Мы делаем не то, чтобы победить... Это разные вещи: делать, чтобы победить и делать, чтобы не погибнуть. Мы сейчас, наверное, делаем второе. Сейчас очень трудное время для нас", - заявил Верес.

Офицер также отметил, что в его подразделении, к счастью, все относительно хорошо. Впрочем, общая ситуация в войске сложная.

"Мы думали, что летом будем в Крыму. Очень многие перестали этим жить. Некоторые ребята перестали хотеть идти в ВСУ", - говорит военный.

Война в Украине - последние новости с фронта

Ситуация на фронте очень напряженная, за прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений. За минувшие сутки потери России в Украине серьезно выросли и пересекли новую психологическую отметку - теперь они составляют более 348 тысяч человек.

В течение суток ликвидировано 1 140 врагов. Также уничтожено также 15 танков противника, 19 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, девять дронов оперативно-тактического уровня, одна крылатая ракета и одно средство противовоздушной обороны. Кроме того, ликвидированы две единицы спецтехники и 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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