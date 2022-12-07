Наступать на противника, который сохраняет наступательный потенциал, нет никакого смысла, убежден советник руководителя ОП.

Советник ОПУ Алексей Арестович прокомментировал оперативную обстановку на фронте. Эксперт ожидает истощения армии РФ и только потом контрнаступления ВСУ.

"Значит особых изменений нет ни на одном участке фронта. Все те же попытки атаковать людскими волнами, все та же история. Значит из новенького прямо сейчас - вчера наши сбили вертолет Ка-52 с российским экипажем, на двоих там 6 орденов было. Блестящие результаты показывают пограничники, это особая стать. Зеленский приехал поддержать бойцов на самый горячий участок фронта, на Донбасс, поздравил с Днем вооруженных сил", - сказал Арестович.

Арестович добавил, что за минувшие сутки новых мобилизованных не прибыло на фронт в ряды оккупантов.

"Они хотят окружить Бахмут и Авдеевку, но ничего не получится у них. Это ловушка для них. Они потратят последнюю какую-то пехоту там, которую долго копили и технику тоже. Смысл обороны - это создать условия благоприятные для наступления, потому что наступать на противника, который сохраняет наступательный потенциал нет никакого смысла. Мы его сейчас просадим, потом всякие чудеса подождем", - говорит советник главы ОП.

Российско-украинская война: последние новости

Генштаб ВСУ сообщил, что потери оккупантов среди личного состава приближаются к отметке в 93 000 безвозвратно погибших.

В России, тем временем, до сих пор продолжается мобилизация. Мужчины призывного возраста ищут возможность уклониться от призыва, прибегая к экстремальным поступкам.

Недавно ВСУ ударили в тыл врага, нанеся серьезные разрушения стратегической авиации РФ.