Руководству Сил обороны предложили альтернативные, нестандартные модели асимметричных действий.

Экс-командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес утверждает, что Украина перехватила инициативу на поле боя. При этом РФ не демонстрирует никаких успехов в качестве вооружений, а просто пытается производить больше того же оружия. Руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж соглашается с Ходжесом и отмечает, что это лишь начало изменения стратегии ВСУ.

"Россия навязывает стратегию долгосрочной войны, истощения наших ресурсов и ослабления поддержки союзников. Но руководству наших Вооруженных сил предложили альтернативные, нестандартные модели асимметричных действий. Это нанесение ударов по территории РФ, подготовка стратегических уларов на оккупированных территориях. Это настоящее искусство войны - малыми средствами действовать эффективно против врага, превышающего по численности. Наконец мы перешли к этой комплексной стратегии. Ее начало - Курская операция", - отметил он в интервью OBOZ.UA.

По его мнению, без продолжения операций в Брянской, Белгородской областях и стратегических ударов по объектам противника на оккупированной территории востока и юга стратегических изменений не будет. Однако Силы обороны уже начали эту работу и продемонстрировали, что способны это реализовывать.

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"Российское руководство просто провалилось с концепцией, что оно не допустит вхождения наших войск на территорию РФ. Они показали слабость военного характера - не смогли создать очага противостояния, а сдавались в плен и бежали. Они не смогли защитить свои границы. Напомню, что на территорию РФ и раньше без особых проблем заходили российские добровольческие подразделения в составе ВСУ. Нам удалось дезориентировать врага и убедить его в том, что мы ожидаем нападения на Сумском направлении и якобы готовили группировку под это, а на самом деле готовились к наступлению на Курщину. Это успех", - убежден генерал.

По словам Маломужа, это также изменило и оценки Запада относительно перспектив Украины, что наши войска могут не только обороняться, но и наступать. Он добавил, что поддержка Ходжеса, в частности, следует и из этого.

Генерал отметил, что это может дать перспективу победы, но без продолжения этой стратегии значительных успехов не будет. Сейчас очень важно продолжить действовать нестандартно и масштабно, в том числе на оккупированных территориях, где россияне не ожидают.

"Я согласен с выводами Ходжеса о том, что Россия не придумала ничего нового в отношении техники, боеприпасов. Десятки тысяч танков, БТР, БМП, артиллерийские системы старого производства. Ничего нового в массовом производстве, тех же танков Т-90, которых произведено не более сотни, у РФ нет. Да, противник задействует их очень активно, но они не настолько эффективны, как западные образцы и как вооружение, которое производит Украина", - объясняет Маломуж.

Захватчикам удается пробивать отдельные участки фронта путем концентрации сил - когда много живой силы непрерывно атакует в одну точку с одновременным применением артиллерии, авиации и КАБов. Однако, по его мнению, это не может продолжаться долго. ВСУ массово уничтожают те войска, которые РФ массово бросает против украинцев.

"Если говорить о живой силе, то потери врага составляют 1200-1700 в сутки, за месяц это 72-74 тысячи, целая армия. А пополнять их быстро невозможно. И это препятствие для развертывания крупных наступательных операций. Если же наши силы действуют нестандартно, по новой стратегии, и не только в Курской области, но и по другим направлениям, то это уже перспектива успеха", - подытожил он.

Курская операция - последние новости

Как пишет The Telegraph, украинская операция в Курской области РФ ошеломила Москву. Кремль уже готовит свое население к тому, что это вторжение продлится не одну неделю.

Ходжес отмечал, что Россия использует солдат-срочников для сдерживания украинского наступления в Курской области. Это свидетельствует о "серьезной нехватке ресурса в Вооруженных силах РФ".

"Кажется, что россияне постоянно пытаются повторять одно и то же. Они точно потеряли тысячи опытных военных и командиров, которых теперь заменяют менее опытными и подготовленными людьми", - отметил генерал.

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