Давление со стороны России на востоке Украины продолжает расти, поэтому время для Киева является критически важным.

Украинская операция в Курской области РФ ошеломила Москву. Кремль уже готовит свое население к тому, что это вторжение продлится не одну неделю, пишет в колонке для The Telegraph исполнительный директор Общества Генри Джексона, трансатлантического аналитического центра по вопросам внешней политики и национальной безопасности Алена Гливко.

"И все же, важно признать, что успех операции в военном плане все еще очень сильно висит на волоске. Хотя есть свидетельства того, что некоторые российские войска перебрасывают из Украины для противодействия вторжению, наступление Москвы на Донбассе не прекращается; город Нью-Йорк – можно сказать, символично, учитывая вялую американскую поддержку Киева в начале этого года – пал. Это тревожный знак, поскольку стратегическая диверсия является ключевой целью для Украины", – говорится в материале.

Давление со стороны России на востоке Украины продолжает расти, поэтому время для Киева является критически важным, чтобы достичь на Курщине большего прогресса, который остановит Москву в самой Украине.

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С политической точки зрения, от успеха этой операции для Зеленского зависит очень много. Это азартная игра с высоким риском и высоким вознаграждением. Он может попытаться использовать захваченных российских призывников как рычаг для освобождения украинских военнопленных. Что еще важнее, удержание Курска может сыграть значительную роль в приближении переговоров с Россией. Первые признаки этого могут появиться во время визита в Киев премьер-министра Индии Нарендры Моди, который ранее посещал Москву и позиционировал себя как потенциальный посредник в конфликте.

"Все это подчеркивает настоятельную необходимость для Запада делать больше. В течение 2024 года, с ограниченными западными ресурсами и снижением морального духа внутри страны, Украина полагалась на изобретательность, чтобы оставаться в борьбе. Это привело к развертыванию беспилотников дальнего радиуса действия отечественного производства и уничтожению российских линий снабжения, аэродромов и нефтебаз в глубине России. Некоторые украинские источники считают, что это лучший шанс положить конец войне на истощение – ситуации, возникшей из-за российского безрассудства и нерешительности Запада, – и заставить Россию сесть за стол переговоров на условиях Украины", – пишет Гливко.

По мнению автора, удержание Курска и, возможно, даже Брянска или Белгорода в ближайшем будущем станет решающим козырем, если это произойдет.

"Опять же, это были бы достижения, достигнутые вопреки, а не благодаря поддержке Запада. Тот факт, что вторжение до сих пор не побудило такие страны, как Великобритания, санкционировать дальнейшую передачу оружия, например, ракет Storm Shadow, вызывает недоумение и разочарование, учитывая роль Великобритании в том, что она задает тон другим государствам НАТО. Ведь Курская операция фатально подорвала аргумент о том, что Россия применит ядерное оружие, если будет пересечена определенная черта. Но Запад все еще колеблется", – говорится в материале.

Между тем в самой России нарратив меняется, даже в пропагандистском аппарате, поскольку растут сомнения относительно прочности режима. Сообщения о тактике неизбирательных, хаотичных бомбардировок российской армией наиболее густонаселенных районов Курской области вызывают массовое недовольство. Не будет удивительным, если это украинское вторжение спровоцирует появление на сцене российского военно-политического театра еще одной фигуры вроде Евгения Пригожина.

"Поэтому следующий логический шаг очевиден: Запад должен предоставить Украине больше оружия и разрешений. Если Курская операция не достигнет своих целей, а Москва продолжит продвигаться в Украине, она мало что даст. Очень многое зависит от ближайших дней. Великобритания и Запад должны действовать до того, как возможность будет потеряна", – отметила Гливко.

Операция в Курской области

Неожиданная операция украинских войск в Курской области РФ началась 6 августа 2024 года. С тех пор под контролем Сил обороны оказались уже более 90 населенных пунктов. Речь идет о более 1200 квадратных километров вражеской территории.

В этой операции Украина использует различное вооружение. Так, на Курщине был замечен немецкий инженерный танк. В то же время украинская авиация применяет американские бомбы – 22 августа был осуществлен авиаудар высокоточными бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области.

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