Украина будет готова говорить только с той Россией, которая будет уважать Украину и вернет все оккупированные земли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украину в войне с Россией не интересует Москва и Санкт-Петербург, а исключительно возвращение украинских земель.

Об этом президент Украины сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

В частности, Зеленского спросили, когда возобновятся переговоры с Россией с учетом того, что нет цели дойти до Москвы, как это было в 1945 году в случае с Берлином.

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"Нас не интересует Москва. Нас не интересует Санкт-Петербург. Нас не заинтересуют чужие земли. Нас не интересует жизнь Российской Федерации. Поэтому нас интересует только наша земля. И мы хотим ее деоккупировать. Вот и все. Разговаривать с Россией надо, с той Россией, которая готова уважать вас. Которая готова говорить не оружием, а словами. Которая готова вам отдать, тем или иным путем, ваши законные территории согласно международному праву. Вот с этой Россией можно будет говорить. Но не с нацистской", — подчеркнул Зеленский.

Формула мира от Зеленского

В ноябре 2022 года в Индонезии состоялся саммит G20. На саммите Зеленский представил международному сообществу украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее. По словам президента Украины, каждый пункт формулы четко проработан: это радиационная и ядерная безопасность; продовольственная и энергетическая безопасность; противодействие экоцида; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращении боевых действий; недопущения эскалации и фиксация окончания войны.

12 декабря Зеленский, выступая на саммите G7, назвал три шага, необходимые для ускорения мира. Речь идет о предоставлении Украине необходимого для защиты современного вооружения; сохранения финансовой, энергетической и социальной стабильности; новой дипломатии для приближения освобождения всех украинских пленных и территорий.

Он также озвучил призыв к России начать вывод войск из Украины на Рождество. Он подчеркнул, если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий.

Зимой Украина планирует провести саммит с участием стран-партнеров по выполнению предложенной ею формулы мира.

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