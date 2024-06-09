Такие люди формируют так называемый общественный резерв.

В Украине на фоне полномасштабной войны продолжается всеобщая мобилизация. Мужчины призывного возраста получают повестки и могут отправиться на фронт.

Юрист Даниил Гончаренко объяснил, могут ли призвать в армию людей, которые не проходили срочную службу. По его словам, мобилизации подлежат все мужчины призывного возраста, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Прохождение срочной службы не входит в этот список.

Как пояснил Гончаренко, лица, которые не проходили срочную военную службу, формируют так называемый общественный резерв. Их могут привлечь для комплектования и пополнения рядов военных Сил обороны, Национальной гвардии и других военных формирований в случае мобилизации. При этом единственным условием является пригодность к военной службе по заключению ВВК.

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"В то же время учитывая отсутствие предварительной военной подготовки, таких новобранцев сначала необходимо научить основам военного дела в учебных центрах или на полигонах до того, как они смогут непосредственно приобщиться к боевым действиям. Именно поэтому их нельзя сразу отправлять на передовую без надлежащего обучения. Этот резерв является важным источником для периодического ротационного пополнения личного состава в случае продолжающегося вооруженного конфликта и потребности в дополнительных силах", - пояснил юрист.

Гончаренко добавил, что отправка мобилизованных на передовую без надлежащего уровня подготовки и навыков обращения с оружием категорически запрещена. Также есть отсрочка от мобилизации и освобождение от выполнения воинского долга. Закон четко определяет перечень льгот и оснований для предоставления отсрочки от призыва или установления брони для отдельных категорий граждан.

Юрист рассказал, что право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации имеют:

студенты;

работники стратегических предприятий;

многодетные родители;

опекуны нетрудоспособных лиц и тому подобное.

В других случаях, отказ от мобилизации является неправомерным и влечет за собой юридическую ответственность согласно действующему законодательству.

Мобилизация в Украине - последние новости

В Украине на фоне полномасштабной войны продолжается мобилизация. Сейчас определены отдельные категории военнообязанных, которые имеют право на отсрочку от службы. Однако при подаче документов на отсрочку следует обратить внимание на важные нюансы.

Кабинет министров обновил подходы к бронированию работников. Теперь работники предприятий ОПК и энергетики смогут бронировать до 100% работников.

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