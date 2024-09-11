По словам Лейлы, тезисы об "экономическом фронте" - это подмена понятий, которая обесценивает работу военных.

Командир взвода БпЛА в батальоне К-2, 54 отдельной штурмовой бригады Лейла в интервью "Армия TV" рассказала об отношении к мужчинам, которые выехали из Украины, чтобы избежать мобилизации.

"Как к людям, которые не выполняют свои конституционные обязанности по защите государства. Ведь есть люди, которые не идут в армию добровольно, ждут, чтобы их загребли. А есть люди, которые переплывают Тису со словами - а что я должен этому государству, оно мне ничего не дало. Ты это делаешь для своего государства, ты это делаешь, чтобы защитить свою семью, женщину и детей. Это должна быть первичная мотивация мужчины, который родился, вырос в этой стране. Если этого нет - что тут сказать. Главное, чтобы назад не возвращались, обидно будет. Приедут, скажут, вот вы здесь воевали не так, а мы бы...", - рассказала Лейла.

Она также прокомментировала аргументацию людей, которые отказываются воевать, тезисами об "экономическом фронте". По ее словам, это "подмена понятий", которая является "очень обесценивающей".

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"Нет экономических, кулинарных, музыкальных фронтов. Фронт один, это территория, где мы встречаемся с войском противника. Если говорить, что люди это используют как мотивация, почему они не идут в армию... Безусловно, наша экономика должна работать, поскольку война - это дорогая вещь для страны. Но использовать мотив - я держу критический фронт - как индульгенцию, если ты не работник критической инфраструктуры, не волонтер - это смешно. Ведь все люди, которые присоединились к войску тоже в свое время держали экономический фронт. Мы его держим, чтобы не умереть с голоду - в первую очередь для себя", - добавила Лейла.

Мобилизация: важные новости

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал детали о модели "экономического бронирования". По его словам, систему бронирования действительно изменят, однако это будет сделано с учетом "красных линий", которые не позволят просто "откупиться" от мобилизации.

Между тем росСМИ сообщают о том, что за год количество контрактников в России выросло минимум в 6 раз. В частности, с апреля по июнь единовременную выплату за подписание контракта получили 92,8 тыс. человек. А согласно бюджету, за первое полугодие 2024 года контракт заключили 166,2 тыс. человек.

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