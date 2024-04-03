Как известно, Рада до сих пор не приняла нужный законопроект.

Мотивация идти воевать - уже не актуальная тема с точки зрения вопроса "хочу/не хочу", ведь люди на фронте заканчиваются. Сейчас все те, кто обладал желанием защищать родину, давно воюют или погибли.

Украина уже вдоволь наигралась в сопли в контексте темы о мобилизации. Военный с Херсонщины Василий Паламарчук, который с первых дней полномасштабной воюет с РФ, говорит, что личное желание мужчины: воевать или нет - его уже мало волнует. Об этом он сказал "Укринформ".

Василий считает, что в Украине должны принять обязательную мобилизацию для всех.

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"Относительно мотивации - тот, кто имел мотивацию, уже давно здесь или умер. В тылу остались те, кто не хочет. А хочешь ты или не хочешь - меня это мало колышет. Все. Мы наигрались в эти сопли. Я отправляю людей выполнять боевые задачи, они получают ранения, погибают. А кем мне их заменять?" - пояснил военный.

Он разделяет мнение о том, что война с Россией не закончится, даже если текущие боевые действия перейдут в стадию паузы. Враг не оставит наш народ в покое и уже через лет 5-6 может снова полезть через границы, сказал Василий. Военный считает, что чем больше людей сейчас получат опыт в окопах, тем больший у Украины шанс выжить как независимому государству.

В то же время он заявил, что среди тех, кто сейчас в окопах, нет дискуссий о необходимости мобилизовать больше людей. "Никаких дискуссий нет. Люди заканчиваются. Люди заканчиваются постоянно", - сказал он.

По словам Василия, несправедливо, что кто-то прячется от армии в тепле возле жены, рассказывая, что экономически поддерживает фронт.

"Они должны быть здесь. Я бы с удовольствием поменялся с ними местами, донатил по 100 гривен в день, был бы на "передовой экономического фронта" и рассказывал, как надо воевать", - акцентировал Василий.

В Украине опасная ситуация с мобилизацией - 3 ОШБр

Недавно тему мобилизации в Украине также комментировал заместитель председателя 3 ОШБр (бригады, воюющей с РФ на Авдеевском направлении) Максим Жорин. Военный сказал, что торможение нужных процессов создает для Украины опасную ситуацию.

Жорин считает, что этот вопрос постоянно политизируют, нужный закон никто не принимает, а сам процесс СМИ превратили в цирк. Также он прокомментировал инициативу по бронированию за деньги от армии.

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