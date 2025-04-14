Он отметил, что после некоторых видео ему "хочется кого-то убить".

После возвращения с фронта военным очень трудно находиться в обществе, которое тебя не понимает, и которое ты сам не понимаешь. Об этом сказал сержант роты снайперов Николай "Раптор" в интервью "РБК-Украина", комментируя ситуацию с уклонистами, с одной стороны, и "бусификацией", - с другой.

В частности, он подчеркнул, что не понимает ни одну из сторон.

"С одной стороны - те, кто уклоняется. И не по каким-то объективным причинам, а потому что думает: если он не пойдет воевать, то кто тогда заплатит донат в 1000 гривен в месяц? Потому что без него упадет армия - так он себе представляет... Вот такая логика", - отметил военный.

Видео дня

Он также резко раскритиковал ситуацию с бусификацией, отметив, что не важно, ИПСО это или фейки - после некоторых видео ему "хочется кого-то убить".

"Когда я вижу видео, где останавливается бусик, подходят к мужику с коляской, забирают его, пихают в бусик, а коляска стоит на месте - мне хочется кого-то убить... Когда я вижу, как скручивают человека без ноги, с протезом от бедра, который буквально прыгает на одной - и начинают его лупить ногами, затягивают в бус... А он оглядывается, ищет глазами помощи, а кто ему поможет? Женщина? Ее затянут туда же. Мужчина? Будет сидеть рядом в том же бусике. И вот в этот момент я не понимаю ни одну сторону, ни другую", - подчеркнул он.

Военный отмечает, что сам знает мужчин, имеющих серьезные основания не воевать - медицинские, личные, психологические.

"Но они боятся выйти на улицу, потому что могут попасть под раздачу, потому что все делается хаотично. И на этом пересечении - коса находит на камень", - отметил он.

Он также отмечает, что отношение к военным в обществе изменилось очень резко.

"Эта романтизация "котиков", которые сейчас у кого-то превратились в "негодяев" - она произошла очень резко. По щелчку пальцев. Я боюсь, что нам, военным, после окончания войны - каким бы оно ни было - придется очень долго "отмываться" от этой грязи. Потому что один сделал беду - а репутация пострадала у всех", - отмечает "Раптор".

Проблемы в украинской армии

Командир взвода ударных БПЛА MURAMASA 109-й бригады ТрО Егор Фирсо отмечал, что большая часть бойцов идет в СЗЧ или из-за несостоятельности командования, или из-за недоработки в части морально-психологического обеспечения.

А командир 210-го отдельного штурмового полка Павел Куриленко заявлял. что все, кто хотел пополнить ряды Сил обороны Украины, уже сделал это, теперь остались люди, которых нужно подталкивать.

Вас также могут заинтересовать новости: