В нашей армии остается проблема с кадрами, узнали журналисты.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и средний возраст наших воинов составляет 43-45 лет.

Такую информацию Bloomberg узнал от высокопоставленного военного чиновника, который говорил на условиях анонимности. Нардеп Сергей Рахманин объяснил, почему в Украине мужчины в возрасте от 18 до 25 лет освобождены от участия в боевых действиях на передовой.

По его словам, это "мотивировано верой в то, что они станут ключом к восстановлению Украины в будущем". "Мы не знаем, как долго продлится война, какие ресурсы нам понадобятся и как долго", - пояснил он агентству.

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По словам солдат, опрошенных Bloomberg, несмотря на снижение призывного возраста в Украине с 27 до 25 лет, "проблема с кадрами остается".

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Напомним, Владимир Зеленский в начале апреля подписал проект закона, которым предусматривалось снижение призывного возраста в Украине до 25 лет.

В середине мая военнослужащий и нардеп Роман Костенко говорил, что в старшие бойцы уступают молодежи в адаптивности к новым условиям, скорости реакции и способности осваивать новое оружие и технологии.

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка отмечал, что молодые военные благодаря скорости реакции и хорошей памяти значительно лучше разбираются с современным технологическим оружием, чем "деды". Однако, по его словам, для бойца 40-50 лет - это вполне работоспособный возраст.

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