Он отметил, что ни в коем случае не собирается нивелировать заслуги людей, которым 50-55 лет, но война - это дело молодых людей от 22 лет до 40.

Для того, чтобы победить в войне, мобилизационный возраст в Украине нужно снижать. Такое мнение высказал в интервью "Укринформу" майор бригады "Рубеж" Нацгвардии, герой Украины Виталий Литвин.

"Это мое субъективное мнение, и возраст - до 22 лет. Потому что как раз гражданин Украины может закончить высшее учебное заведение, он уже плюс-минус осознан как личность. Я говорю, что сейчас, когда работают дроны, дроны со сбросом, к позициям надо много идти, то есть 5, 3, 7 км - и это очень физически тяжело. И по моему мнению, война - это дело молодых", - отметил он.

Он отметил, что ни в коем случае не собирается нивелировать заслуги людей, которым 50-55 лет, но война - это дело молодых людей от 22 лет до 40.

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"Я понимаю, что сейчас я в 30 лет в расцвете сил могу ходить выполнять задачи, у меня достаточно здоровья, достаточно сил выполнять эти задачи. И я не хочу нивелировать заслуги людей, которым 50-55 лет. Они так же: когда человек собой занимается, он постоянно совершенствует свои физические параметры и он также может выполнять задачи. Но есть определенная нехватка личного состава в определенных подразделениях", - пояснил он.

В то же время в некоторых сферах, например, как операторы БПЛА, эффективнее будут более молодые.

"Давайте честно: мы возьмем 22-летнего парня и отправим его оператором БПЛА, и военнослужащего, которому 55 лет. Кто будет эффективнее на этой должности? Конечно же, парень 22-летний, потому что он уже с детства с телефоном, он разбирается в этих технологиях, он быстрее осознает всю эту информацию", - пояснил майор.

Мобилизационный возраст в Украине

Военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий высказал мнение, что оптимальный возраст бойца ВСУ составляет 25-35 лет.

А народный депутат Роман Костенко считает, призывной возраст должен быть от 20 лет до 50.

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