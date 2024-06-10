Согласно новым правилам бронирования, нет никакой разницы между государственным и частным предприятием, отметил народный избранник.

Мобилизация в Украине продолжается, и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский рассказал, работники каких предприятий будут бронироваться и в каком объеме - под почти стопроцентное бронирование подпадают энергетики, полиция, работники ГСЧС и оборонного комплекса.

Об этом политик рассказал в интервью "РБК-Украина". По его словам, комитет рассматривал законопроект о мобилизации с участием представителей ряда министерств - обороны, экономики, финансов, образования и науки. "Мы обсуждали и определяли концептуальные рамки, которые потом должны были быть соблюдены в новом постановлении насчет критериев бронирования", - пояснил депутат.

По его словам, судя по всему, энергетические предприятия и оборонно-промышленный комплекс будут бронироваться почти в полном объеме, но наиболее чувствительная дискуссия была по поводу бронирования работников органов Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "На заседании комитета мы обращали внимание, что стоит отнести полицию из категории тех, кто имеет право на отсрочку, в категорию тех, кто должен быть забронирован", - рассказал он.

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По его словам, на комитете пришли к согласию, что нельзя усиливать ВСУ за счет деятельности Нацполиции, которая обеспечивает правопорядок и борется с преступностью. Поэтому депутаты настаивали на том, что полицейские должны быть забронированы почти стопроцентно.

Депутат рассказал, что на полном бронировании работников ГСЧС настаивают Кабинет министров Украины и ряд министерств, потому что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подпадает под две соответствующие категории.

По словам Вениславского, приемлемо, если позволят бронировать до 90% работников ГСЧС и полиции. Поскольку в Национальной полиции и ГСЧС работают не только именно полицейские или спасатели, но и другие государственные служащие, вспомогательный персонал.

"И если они не являются критически важными для функционирования этих органов, то я не вижу проблем для того, чтобы они были мобилизованы. Но это уже будет определяться в процессе соответствующей коммуникации между Министерством внутренних дел и Министерством обороны, Министерством экономики", - сказал Вениславский.

Он добавил, что, согласно новым правилам бронирования, нет никакой разницы между государственным и частным предприятием. Если с точки зрения конкретного министерства, к предмету ведения которого относится деятельность этого предприятия, оно будет признано критическим, то работники этого предприятия будут иметь право на бронирование. Причем в объемах, предусмотренных постановлением, потому что оно не разграничивает, что, например, в энергетической сфере только государственные или коммунальные предприятия имеют право на 100% бронирование.

"Имеют право на бронирование и частные предприятия, которые занимаются энергетическим оборудованием, восстановлением энергетики, фортификационными сооружениями и тому подобное. Но конкретный перечень предприятий, которые являются критически важным, будет определять конкретное министерство и подавать эту информацию в Министерство экономики", - уточнил депутат.

По его словам, при бронировании рабочих предприятий ВПК, имеет значение наличие государственных контрактов на выполнение тех или иных работ, определенных образцов вооружения, боеприпасов и тому подобное.

"И действующий контракт дает основания вместе с другими обстоятельствами, говорить о том, что это предприятие будет критически важным", - подчеркнул Вениславский. Он также рассказал, как будут узнавать, подпадают ли под критерии бронирования другие предприятия, например, сеть продуктовых супермаркетов.

"Предприятие обращается в соответствующее министерство, демонстрирует, что оно подпадает под те критерии, которые мы предусмотрели и в законе, и сейчас - постановлением Кабинета министров. А дальше министерство проверяет и вносит это предприятие в перечень критически важных, что является основанием для дальнейшего бронирования работников в тех объемах, которые определены постановлением", - говорит представитель комитета.

В то же время он обратил внимание на то, что во время работы над законом о мобилизации не могут быть ситуации, когда работники торговых супермаркетов - например, уборщики - на 100% забронированы.

"Потому, что есть ряд должностей на предприятии, которые не являются критически важными для его функционирования... Во-вторых, есть много профессий, которые могут быть замещены или не военнообязанными, или женщинами. Поэтому мы обращали внимание Кабинета министров, Министерства экономики, чтобы таких случаев, которые будут иметь социально негативную реакцию не допускать и чтобы не было таких злоупотреблений", - отметил Вениславский.

В центре внимания мобилизация в Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров обновил подходы к бронированию работников. Это не новая модель бронирования, правительство модернизировало действующее постановление №76. Таким образом, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут бронировать до 100% работников.

Для критических предприятий увеличили срок бронирования от 6 месяцев до 12 месяцев и позволили бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями.

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